تسجيل 100 وفاة.. مرض «الحصبة» ينتشر بكثافة في المغرب والأطباء يحذّرون

شهدت دولة المغرب ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض الحصبة “بوحمرون”، حيث تم تسجيل أكثر من 100 وفاة.

وذكرت صحيفة “هسبريس”، أنه “تم تسجيل 107 حالات وفاة منذ أكتوبر 2023، ونصف هذه الأرقام طالت أطفالا دون سن 12 عاما، إضافة إلى عشرين ألف إصابة مؤكدة”.

وأشارت إلى أن “هذه الأرقام هو الحالات التي تم تشخيصها، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الأمر يرتبط بمرض خطير حله الوحيد هو اللقاح، كما أن اللقاح آمن على عكس الإشاعات التي يتم ترويجها، وهو نفسه الذي تمت صناعته منذ أكثر من 40 سنة”.

وأوضحت أن “لقاح الحصبة مكون من جرعتين، يتم تلقيهما إما بالمجان في المراكز الصحية بمختلف ربوع المملكة أو يمكن اقتناؤهما من الصيدليات بثمن 150 درهما، ومن تلقى جرعة عليه تلقي الثانية، ومن لم يتلق أي جرعة يجب أن يقوم بذلك مهما كان سنه”.

وأوضحت الصحيفة أن “مختصي طب الأطفال وكل أعضاء اللجنة العلمية المغربية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، يشددون على أهمية اللقاح باعتباره الحل الوحيد لمكافحة هذا المرض”.

وطالب الاختصاصيون “بضرورة تسريع وتيرة التطعيم والتحقق من استكمال جرعات اللقاح لضمان حماية شاملة”.

هذا “وتقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، بحملة طبية تستهدف 11 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة”.