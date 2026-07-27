تسجيل 13 حالة وفاة.. حصيلة صادمة لـ«حوادث الغرق» خلال أيام

أعلنت الغرفة الرئيسية للإنقاذ البحري تسجيل 13 حالة وفاة غرقًا و19 حالة إنقاذ خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، في حصيلة جديدة لحوادث الغرق التي شهدتها عدة شواطئ ليبية خلال الفترة الماضية.

ودعت فرق الإنقاذ المواطنين والمصطافين إلى الالتزام بتعليمات السلامة البحرية، وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر في حال اضطرابه، حفاظًا على الأرواح والحد من وقوع المزيد من الحوادث.

وفي أحدث عمليات الإنقاذ، تمكنت وحدة إنقاذ زريق التابعة لقسم الإنقاذ البحري بالمنطقة الوسطى من إنقاذ أب وابنه بعد ورود بلاغ عن تعرضهما للغرق أمام قرية زريق، حيث جرى انتشالهما ونقلهما إلى المستشفى، وهما في حالة صحية جيدة.

كما تمكنت وحدة الإنقاذ البحري دريانة، بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع بنغازي، من تأمين خروج المصطافين من مصيف الياقوتة، دون تسجيل خسائر بشرية، ضمن جهود فرق الإنقاذ لحماية مرتادي الشواطئ خلال الظروف البحرية الصعبة.

وفي حادث منفصل، أعلنت فرق الإنقاذ وفاة الشابين عبدالله حمرشوشة ومحمد الهروي، من مواليد عام 2009، إثر تعرضهما للغرق في منطقة العجيلات.

وتشهد الشواطئ الليبية خلال فصل الصيف ارتفاعًا في أعداد المصطافين، بالتزامن مع زيادة مخاطر الحوادث البحرية نتيجة تغيرات حالة البحر وارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع فرق الإنقاذ إلى تكثيف التحذيرات والدعوات للالتزام بإجراءات السلامة أثناء السباحة.