تسجيل 140 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بكورونا في السعودية

أفاد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، بأن المملكة سجلت 140 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالتان مرتبطة بالسفر.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2179 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالى، في مؤتمر صحفي اليوم: “سجلنا 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم حالتين ارتبطتا بالسفر إلى المملكة و138 حالة مخالطة مجتمعية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 2179 حالة”.

وأشار إلى تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29.

من جانبها قالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان اليوم السبت، إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في 7 أحياء بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من اليوم في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم “السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وسيتم أيضا منع الدخول والخروج من تلك الأحياء”.