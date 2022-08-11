تسجيل 146 إصابة كورونا خلال 24 ساعة الماضية دون وفيات

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنّه سجّل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و75 حالات شفاء، فيما لم تُسجّل أيّ حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أنّ المركز يسجل حالياً ما بين 50 و80 حالة إصابة جديدة يومياً، ومتوسط حالة وفاة واحدة أسبوعياً.

وبيّن السائح أنّ مركز العزل بمعيتيقة يؤوي حاليا 11 حالة في العناية الفائقة وأنّ الموجة الحالية التي تشهدها البلاد تعتبر ضعيفة نسبياً مقارنة بالموجات السابقة.

وأوضح السائح أنّهم لم يفاجؤوا بعودة الموجة الخامسة التي توقعوها في شهر يوليو، مشيرا إلى أنّ أساس عملهم وقائي وليس علاجيا، وذلك من خلال تشخيص المرض بينما تقوم وزارة الصحة بمتابعة العلاج.

وشدّد السايح على أنّ حملات التوعية نجحت بنسبة 96%، لكن الاشكالية تكمن في عدم الوصول إلى المرافق الصحية التي يتزامن توقيت عملها مع دوام الموظفين، وهو ما دفعهم إلى نشر 100 فريق متجول لإعطاء التطعيمات.