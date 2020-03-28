تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا في لبنان

ارتفع عدد الوفيات لبنان إلى 8. [رويترز]

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 412 شخصاً حتى مساء السبت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، إنها سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى 8.

وشدّد البيان على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”، بحسب البيان.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن 27 من المصابين تماثلوا للشفاء، بينما بقي 3 آخرون في حالة حرجة، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.

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