تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

ارتفع عدد الإصابات ب فيروس كورونا المستجد في قطر بـ10 مرات تقريبا خلال يوم واحد. [رويترز]

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الصحة، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في دولة قطر، لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها من الخاضعين أصلا للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع”.

ودعت وزارة الصحة القطرية أفراد المجتمع إلى الاطمئنان حيث أن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة”، بحسب البيان.

وبالتالي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أراضي قطر بـ10 مرات تقريبا خلال يوم واحد، حيث أشارت الحصيلة السابقة إلى وجود 24 مصابا، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

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