أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات في ليبيا إلى 68 إصابة.

وقال المركز في بيان، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم نتائج عدد (200) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني في طرابلس – 114 عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة – 61 عينة

مختبر مركز بنغازي الطبي – 25 عينة.

وعقب الفحص كانت نتائج التحاليل كالتالي: عدد 197 عينة سالبة.

عدد 3 عينات موجبة: منهم حالة جديدة وحالتان من العائدين من السفر. محتوى ذو صلة النجار: المسح المُرتقب سيُحدد مصير الحظر ونوه المركز بأن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 68 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 35 مصاباً للشفاء.