تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا لعائدين من السفر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 75 حالة.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الامراض اليوم السبت عدد (152) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (116) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (11) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (20) عينة.

مختبر مستشفى الكويفية عدد (5) عينة.

وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (149) عينة سالبة.

عدد (3) عينات موجبة لعائدين من السفر. وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أنه من ضمن النتائج السالبة تماثل حالة واحدة مخالطة للشفاء. محتوى ذو صلة كورونا.. ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة وأوضح أن الحالات الجديدة هي لعائدين من السفر من دولة تركيا بتاريخ 16 مايو الجاري، وتم الكشف عليهم من قِبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 75 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 39 مصاباً للشفاء.