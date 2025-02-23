تسجيل 40 ألف طالب في مبادرة «تحدّي القِراءة العَربي»

أعْلن المُنسّق الوطني لمبادرة تحدّي القِراءة العَربي في ليبيا الدّكتور “علي قنون”، عن وصولِ عدد الطلاب المسجّلين في الدّورة التاسعة من المبادرة إلى 40 ألف تلميذ وطالب، وأعرب عن توقعه بأن يتجاوز عدد المشاركين هذا العام عتبة الـ 50 ألف مشارك.

ودعا المنسّق الوطني للمبادرة مُنسّقي المبادرة في المناطق التّعليمية والمراقبات، والمؤسّسات التّعليمية إلى “تسريع عملية تسجيل الطلاب قبل إغلاق باب التّسجيل نهاية هذا الأسبوع”.

.نموذج التّسجيل المبدئي للطلبة فى الدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي: https://forms.office.com/r/i0SauMeD9y.