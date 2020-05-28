تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا لمخالطين في سبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مدينة سبها.

واستلم المركز اليوم الخميس عدد (115) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (97) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (18) عينة.

وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (109) عينة سالبة.

عدد (6) عينات موجبة لمخالطين في مدينة سبها. ونظرا لتطور الوضع الوبائي في مدينة سبها، أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض للمواطنين المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي. محتوى ذو صلة كورونا.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة في السعودية وأهاب المركز بالمواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة. وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 105 شخصاً وأسفر عن وفاة 5 أشخاص، في حين تماثل 41 مصاباً للشفاء.