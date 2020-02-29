تسجيل 813 إصابة جديدة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

رفعت منظمة الصحة العالمية خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى “أعلى مستوى”. [غيتي]

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، السبت، تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و150، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” المحلية عن مركز تدابير الحجر الصحي، تأكيده اكتشاف 594 إصابة جديدة، صباح اليوم، و219 بعد الظهر.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و150 حالة؛ ألفان و236 منها في مدينة دايغو جنوب البلاد لوحدها، و488 في إقليم كيونغ سانغ شمال البلاد.

وفي سياقٍ ذي صلة، حذّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين الرئيسيين في الحزب الحاكم من “العواقب الوخيمة” لدخول فيروس كورونا المستجد إلى بلاده.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بشكل صارم تجنّبًا لحدوث أيّ إصابات بالفيروس، إذ تحدّها أكثر دولتين تضرّراً في العالم جرّاء كورونا هما الصين وكوريا الجنوبيّة.

يأتي ذلك في حين، رفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى “أعلى مستوى”، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، محذرة بأنها سترتكب “خطأ مميتا” إن ظنت أنها بمنأى منه، بحسب المنظمة.

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