تسجيل 816 حادث سير خلال شهر واحد!

أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص، بوزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، تقريرها الشهري لحوادث المرور المسجلة خلال شهر يوليو 2024.

وكشفت إدارة شؤون المرور والتراخيص، “عن ارتفاع في أعداد الحوادث والإصابات، مما يثير الحاجة إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية”، مشيرة إلى أن “الأرقام مقلقة ودعوات لتعزيز السلامة”

وبحسب التقرير، “تم تسجيل 816 حادثًا مروريًا خلال الشهر، أسفرت عن 202 حالة وفاة، مما يعكس خطورة الوضع المروري الحالي، كما تضمن التقرير 331 إصابة بليغة و283 إصابة بسيطة، مما يظهر حجم الضرر الذي يلحق بالمواطنين جراء هذه الحوادث”.

وبحسب التقرير، “إلى جانب ذلك، تعرضت 1,292 مركبة لأضرار مادية، بلغت تكلفتها 7,162,550 دينارًا، مما يشير إلى العبء الاقتصادي الكبير الذي تسببه الحوادث المرورية”.

ودعت وزارة الداخلية، “السائقين المركبات الآلية إلى الالتزام بقانون المرور لضمان السلامة على الطرق، واحترام إشارات وعلامات المرور، والتحكم الجيد في عجلة القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة”، مشيرة إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين”.