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تسجيل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 فبراير 2020 - 19:07
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عربي ودولي
وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2236 حالة. [رويترز]

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، بأن بر الصين الرئيسي سجل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس ارتفاعا من 394 حالة في اليوم السابق.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 75 ألفا و465 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2236 حالة حتى نهاية يوم الخميس بزيادة 118 حالة عن اليوم السابق.

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وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 115 حالة وفاة جديدة في حين توفي 99 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان..

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