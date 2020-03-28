تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 1203.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، قوله في مؤتمر صحفي، إنه تم “تسجيل 99 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، وبذلك يكون إجمالي الإصابات 1203”.

وأضاف أنه “تم تسجيل حالة وفاة لمواطن من الرياض كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات”، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات العزل المنزلي.

وبلغ عدد المتعافين في المملكة السعودية من فيروس كورونا المستجد 37 شخصا.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين الماضي، أمرا بحظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما، فيما شددت السلطات حظر التجول في أنحاء البلاد، يوم الأربعاء الماضي، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة.