تسرب مياه في شبكة إطفاء رأس المنقار.. شركة البريقة تواصل جهود الإصلاح المكثفة

أكدت شركة البريقة للنفط والغاز أن فرق المتابعة الدورية لمنسقية الإطفاء رصدت تسرباً في شبكة خطوط الإطفاء الرئيسية بمستودع رأس المنقار، في خط قطره 12 إنش، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث بإبلاغ مدير العمليات المناوب ومناوب إدارة الخدمات والشؤون الفنية في المناطق الوسطى والشرقية.

وأوضحت الشركة أن فرق إدارة الصيانة بالمنطقة، بالتعاون مع الفرق المختصة، باشرت مهام الإصلاح تحت إشراف المناوبين من إدارات العمليات، الخدمات العامة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، إضافة إلى إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة والأمن الصناعي، وأشرفت على عمليات الإصلاح فرق منسقي ورؤساء أقسام الإطفاء والسلامة، ومنسق صيانة الخطوط العامة، وقسم اللحام والتشغيل، ووحدة أحواض الفصل.

وأشارت شركة البريقة إلى أن الجهود المكثفة مستمرة لإنهاء الأعمال الفنية وإعادة تشغيل شبكة الإطفاء خلال هذا اليوم، مع التزام كامل بضمان سلامة التشغيل وفق الخطة الموضوعة.

يذكر أن مستودع رأس المنقار يُعد من المنشآت الحيوية لشركة البريقة للنفط والغاز، حيث يُخزن ويُوزع كميات كبيرة من المنتجات النفطية التي تغطي حاجة السوق المحلية. الحفاظ على جاهزية شبكة الإطفاء والسلامة فيه يشكل أولوية قصوى، نظراً لأهمية تأمين بيئة العمل وحماية المنشآت من أي مخاطر محتملة، لا سيما في ظل طبيعة المواد المخزنة، ووتولي شركة البريقة اهتماماً خاصاً بأعمال الصيانة الدورية والتفتيش الفني لضمان استمرارية عمل الشبكات الأساسية بكفاءة عالية، والتعامل السريع مع أي أعطال أو تسربات قد تؤثر على سلامة المستودع وعمليات التشغيل، هذا الجهد يأتي ضمن إطار التزام الشركة بمعايير السلامة المهنية والبيئية التي تنعكس إيجاباً على استقرار السوق النفطي المحلي.