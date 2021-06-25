تسرب نفطي في شواطئ درنة يتسبب في نفوق كائنات بحرية

تسبب تسرب مادة نفطية على شواطىء مدينة درنة في نفوق العديد من الأسماك والكائنات البحرية وجنوحها إلى الشاطئ.

وبعد ورود بلاغ حول التسرب النفطي تم تكليف لجنه برئاسة مدير مكتب وزارة البيئة درنة، وعضوية كلا من ديوان بلدية درنة المتمثلة في مكتب الإصحاح البيئي، وفرع الشرطة الزراعية درنة، وجهاز الإنقاذ البحري، وخفر السواحل بالمدينة، إضافة إلى منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية، ونقطة البحث والإنقاذ بدرنة لمتابعة الموضوع ..

واستعانت اللجنة بطائرة مروحية لمسح المنطقة من جزيرة بردعه شرقا إلى منطقة رأس الهلال غربا؛ وذلك لمعرفة ورصد كمية التسرب والأماكن التي وصلت إليها هذه المادة.

وأدت المادة النفطية إلى نفوق بعض السلاحف البحرية والأسماك والرخويات، ووصلت إلى شواطئ المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللجنة قولها، إنها فور الانتهاء من عملها وإعداد التقرير النهائي ستضع خطة عمل مستعجلة لحل هذه المشكلة البيئية من خلال تقديم التوصيات للجهات المختصة.