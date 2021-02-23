تسرب نفطي قبالة السواحل الإسرائيلية يصل إلى شواطئ لبنان

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قال أمس الاثنين إنه يتابع تسربا نفطيا تسببت فيه على ما يبدو سفينة مارة قرب ساحل الكيان الصهيوني ووصل الآن إلى شواطئ جنوب لبنان. وفقا لرويترز.

وأفاد مسؤولون صهاينة الأحد الماض إنهم يحاولون تحديد السفينة المتسببة في التسرب الذي غطى جزءا كبيرا من ساحلها على البحر المتوسط بالقطران في كارثة بيئية قد‭ ‬تستغرق إزالة آثارها شهورا أو سنوات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن دياب كلف وزيرة الدفاع ووزير البيئة والتنمية الإدارية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالمتابعة.

والرواسب السوداء اللزجة التي ظهرت على الشواطئ الصهيونية موجودة الان في محمية طبيعية في مدينة صور بجنوب لبنان.

وقال البيان إنه سيتم إخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي.

وينظر الكيان الصهيوني لسفينة مرت في 11 فبراير على مسافة نحو 50 كيلومترا قبالة ساحلها على أنها المصدر المحتمل للتسرب النفطي.