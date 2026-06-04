تسريبات استخباراتية تهز تركيا.. ما علاقة سوريا؟

طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بحق أوندر سيغيرجيك أوغلو، تتراوح بين 35 عامًا والسجن المؤبد، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتسريب معلومات سرية للدولة لصالح نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ضمن قضية وُصفت بأنها من أبرز ملفات “التجسس السياسي” المرتبطة بالملف السوري.

وبحسب لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة، فإن المتهم الذي كان يعمل ضمن جهاز الاستخبارات التركية، متورط في تسريب بيانات حساسة تتعلق بعمليات أمنية واستخباراتية، إضافة إلى مشاركته في التخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين من “الجيش السوري الحر”، وهما حسين هرموش ومصطفى قسوم، قبل تسليمهما إلى النظام السوري السابق.

وتشير المعطيات الواردة في القضية، وفق ما نقلته صحيفة “حرييت” التركية، إلى أن الضابطين تعرضا للتعذيب حتى الموت بعد نقلهما إلى جهات تابعة للنظام السوري خلال سنوات الحرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بمرحلة الثورة السورية.

وتكشف تفاصيل الملف أن المتهم عمل في جهاز الاستخبارات التركية قبل أن يُكلف بمهام داخل مخيمات اللاجئين السوريين في ولاية هاتاي، حيث استغل موقعه، بحسب الادعاء، في جمع معلومات عن لاجئين معارضين، ونقل تقارير استخباراتية وأسرار حساسة إلى الجانب السوري.

وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم غادر تركيا في عام 2014 متجهًا إلى سوريا، حيث استمر حتى عام 2024 في نقل معلومات تتعلق بنشاط الاستخبارات التركية وتحركاتها إلى نظام الأسد، في مسار استمر لسنوات طويلة دون انقطاع.

وفي تطور لافت ضمن القضية، ذكرت تقارير صحفية أن المتهم كان قد فرّ سابقًا من أحد السجون التركية في عام 2014 في ظروف وُصفت بـ“المشبوهة”، قبل أن تبدأ رحلة هروب طويلة امتدت عبر عدة دول.

وبعد انهيار نظام الأسد، أفادت المصادر بأنه فر إلى لبنان ثم تنقل بين دول أخرى، قبل أن يعود مجددًا إلى لبنان، ليُلقى القبض عليه في مارس 2026 على الحدود السورية اللبنانية، في عملية مشتركة بين أجهزة استخبارات تركية وسورية، أنهت مطاردة استمرت 12 عامًا.

وتأتي هذه القضية في سياق حساس يشهد إعادة فتح ملفات أمنية مرتبطة بالحرب السورية، وانعكاساتها على الأجهزة الاستخباراتية في المنطقة، خصوصًا تلك التي عملت داخل بيئات النزاع المعقدة، حيث تختلط المهام الأمنية بالاتهامات السياسية والتجسسية.

ويُنظر إلى الملف باعتباره واحدًا من أخطر قضايا “تسريب المعلومات السرية” في تركيا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لحساسية الأطراف المتورطة وتشابكها مع مسار الحرب في سوريا، وما رافقه من عمليات اختطاف وتسليم أثارت جدلًا واسعًا في حينه.