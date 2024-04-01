تسريبات عن مواصفات هاتف «آيفون 16»

تعمل شركة “أبل” على إدخال تحسينات جديدة على هاتف “آيفون 16 القادم”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هناك معلومات تعكس نية “شركة أبل” في تحسين إطار “التيتانيوم” لجهاز آيفون 16 القادم.

وبحسب الصحيفة، جاءت الرغبة في التغيير بعد إحباط المستخدمين من تغير لون “التيتانيوم” في هواتف آيفون 15 عند ملامستها لزيوت البشرة وبصمات الأصابع، ومن خلال تفاعل سطح التيتانيوم مع الهواء تنتج طبقات رقيقة جدا من الأكاسيد، التي تشتت الضوء وتعطي المعدن تشطيبات ملونة.

وقال الأستاذ والتر نافاريني من جامعة البوليتكنيك في ميلانو: إن أحد العوائق الرئيسية لاستخدام “التيتانيوم” هو “التغيير اللوني الذي تسببه الآثار الدهنية للمواد الزيتية على السطح”.

هذا ولم تؤكد شركة أبل حتى الآن موعد إصدار آيفون 16، واشترك آيفون 15 بالجيل السابق بمجموعة من الخصائص لكنه تطور عنه فيما يخص منفذ الشحن وقدرة الكاميرا على التكبير بالإضافة إلى خصائص التقاط الصور وزر الأكشن.