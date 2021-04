تسريب بيانات شخصية مسروقة لنصف مليار مستخدم في «فيسبوك»

أفاد خبير في أمن الإنترنت بأن الرقم الهاتفي للرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” الأمريكية مارك زوكربيرغ سُرِب إلى الإنترنت ضمن إطار هجوم سيبراني واسع استهدف موقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الخبير ديف والكر على حسابه في تويتر، إلى أن زوكربيرغ أصبح بين ضحايا الهجوم السيبراني الذي يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من نصف مليار شخص، داعيا الصحفيين إلى التواصل مع مدير “فيسبوك” عبر الهاتف الذي تم تسريبه بهدف تلقي تعليق منه شخصيا على الموضوع.

وسبق أن كشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن عملية الخرق الإلكتروني التي تعرض لها موقع “فيسبوك”، مؤكدا أنها أدت إلى سرقة البيانات الشخصية لـ533 مليون مستهلك لموقع التواصل الاجتماعي من 106 دول على الأقل، منهم أكثر من 32 مليون شخص من الولايات المتحدة و28 مليونا من السعودية وقرابة 10 ملايين من روسيا.

وبحسب موقع “بلومبيرغ”، فقد سُرِقت هذه البيانات، منها الأسماء الكاملة لهؤلاء المستهلكين وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وغير ذلك، في يناير الماضي ونشرت أمس السبت على موقع خاص بقراصنة الإنترنت.

وقللت “فيسبوك” من خطورة الخرق، واصفة هذه المعلومات بأنها “قديمة جدا”.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021