تسريب بيانات شخصية مسروقة لنصف مليار مستخدم في «فيسبوك»

أفاد خبير في أمن الإنترنت بأن الرقم الهاتفي للرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” الأمريكية مارك زوكربيرغ سُرِب إلى الإنترنت ضمن إطار هجوم سيبراني واسع استهدف موقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الخبير ديف والكر على حسابه في تويتر، إلى أن زوكربيرغ أصبح بين ضحايا الهجوم السيبراني الذي يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من نصف مليار شخص، داعيا الصحفيين إلى التواصل مع مدير “فيسبوك” عبر الهاتف الذي تم تسريبه بهدف تلقي تعليق منه شخصيا على الموضوع.

وسبق أن كشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن عملية الخرق الإلكتروني التي تعرض لها موقع “فيسبوك”، مؤكدا أنها أدت إلى سرقة البيانات الشخصية لـ533 مليون مستهلك لموقع التواصل الاجتماعي من 106 دول على الأقل، منهم أكثر من 32 مليون شخص من الولايات المتحدة و28 مليونا من السعودية وقرابة 10 ملايين من روسيا.

وبحسب موقع “بلومبيرغ”، فقد سُرِقت هذه البيانات، منها الأسماء الكاملة لهؤلاء المستهلكين وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وغير ذلك، في يناير الماضي ونشرت أمس السبت على موقع خاص بقراصنة الإنترنت.

وقللت “فيسبوك” من خطورة الخرق، واصفة هذه المعلومات بأنها “قديمة جدا”.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well. If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU — Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021

وفي وقت سابق، قال متسلل إلكتروني إنه ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة “فيسبوك”، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ألون جال، المؤسس المشارك لشركة “هدسون روك” الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت قوله، إن “قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين منذ يناير والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية ماذربورد الإلكترونية”.

وأضاف أنه “تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم”.

ولفت إلى أنه ينبغي لمستخدمي “فيسبوك” الانتباه خلال الأشهر المقبلة من “هجمات الهندسة الاجتماعية” التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

وتعرض المعلومات مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة.

وقال صحفيون إنهم تمكنوا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

وقالت شركة “فيسبوك” في بيان إن البيانات “قديمة للغاية” وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس 2019.