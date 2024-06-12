تسريب فيديو حول بيع مباريات البطولة يفجر فضيحة في الجزائر!

فجر تسريب فيديو لحديث دار بين لاعبين معروفين في الجزائر، أكدا فيه حصول فساد في مباريات البطولة الجزائرية لكرة القدم، جدلاً عارماً في البلاد.

فقد انتشر بين الجزائريين على مواقع التواصل، مساء أمس الثلاثاء، مقطع مصور ظهر فيه الحارس الدولي السابق ولاعب فريق نجم بن عكنون، محمد لمين زماموش، مع لاعب شبيبة قسنطينة أحمد خالدي يتحدثان عقب اللقاء وداخل الملعب أمام أنظار بقية اللاعبين ورجال الأمن عن بيع وشراء المباريات.

كما أشارا إلى أن تلك المفاوضات الفاسدة تجري على مستوى أعلى من اللاعبين (في إشارة منه إلى رؤساء النوادي والمسيرين).

فيما تداول رواد مواقع التواصل بكثافة الفيديو معلقين عليه، ومعتبرين أنه يمس بسمعة الكرة الجزائرية والبلاد ككل، كونه يعبر عن حجم الفساد الذي وصلت إليه الرابطة.

وعلق أحدهم قائلا على فيسبوك “.. ويتساءل البعض بعد ذلك عن مصدر العنف وباقي الظواهر السيئة بعالم الكرة.. وفي النهاية حاميها هو حراميها”.

في حين رأى آخر أنه “في بلد ثان كان سيفتح تحقيق ويدان المتورطون، خاصة أن التصريح قادم من لاعب دولي قديم يعرف جيدا ما يجري في الكواليس”.

أتت تلك البلبلة في وقت شهدت البطولة الجزائرية لكرة القدم، سواء القسم الأول أو الأقسام السفلى، مشاحنة كبيرة على بطاقات البقاء أو الصعود أو المراتب الأولى المؤهلة للمنافسات القارية. ومنه جاءت تصريحات واتهامات متبادلة من رؤساء النوادي والمدربين حول حالات الفساد المسجلة في المنظومة الكروية في الجزائر خلال الجولات الأخيرة، ومنها مباراة نجم بن عكنون ضد اتحاد العاصمة التي حُسمت بـهدفين لصفـر، وأسالت الكثير من حبر المتابعين حول النتيجة “غير المتوقعة”، ومنه أيضا تصريح رئيس نادي مولودية البيض قادة دحماني الذي طالب فيه رئيس “الفاف” وليد صادي بفتح تحقيق حول نتيجة المباراة، إذ قال: “من غير المعقول أن يخسر فريق يصنف في المراتب الأولى أمام فريق يتذيل الترتيب، وبما أن فريقي قد تضرر أطالب وليد صادي رئيس الاتحادية في مقابلة اتحاد العاصمة ونجم بن عكنون بفتح تحقيق”.

من جهته، علق مدرب فريق نجم بن عكنون بلال دزيري على هزيمة فريقه أمام مولودية وهران بالقول: “الهزيمة أمام مولودية وهران مازلت أقولها لم تكن في إطار كرة القدم.. أطالب أن يكون هناك تحكيم بالعدل”.