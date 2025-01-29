تسريب كارثيّ.. أرقام هواتف نجوم الدوري الإنجليزي في مرمى «الاحتيال»

بات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في خطر، بعد تسريب كارثي لبياناتهم الشخصية، وتُحقق الشرطة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في التسريب الواسع لأرقام الهواتف المحمولة للاعبين بعدما تم استهداف بعض أكبر نجوم اللعبة من قبل محتالين مشتبه بهم.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مشكلة مذهلة على مستوى الدوري، والتي دفعت الأندية إلى حالة من الذعر، مع وقوع بعض الأرقام الخاصة لعدد من الأسماء المعروفة في أيدي المحتالين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشرطة فتحت تحقيقاً واسع النطاق في تسريب أرقام الهواتف المحمولة للاعبين، واستهدافهم في عمليات احتيال.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام المسربة تخص لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

وفي إحدى الحالات، اتصل شخص ما بلاعب -لم يتم الكشف عن اسمه- متنكراً في هوية مسؤول الاتصال بالنادي ليعرض عليه المساعدة في العثور على سكن.

وفي حالة أخرى، انتحل محتال صفة زميل في الفريق للاعب جديد تعاقد معه النادي وطلب منه تصوير مقطع فيديو لمهاراته.

ومن بين الأساليب الأخرى المستخدمة محاولة الوصول إلى مجموعات “واتساب” التي يستخدمها اللاعبون في عدد من الأندية.

وفي كل حالة، يتظاهر المحتال بأنه عضو في الفريق، ويرسل رسالة إلى لاعب آخر يدعي فيها أنه فقد هاتفه ثم يطلب إعادة إضافته إلى دردشة المجموعة الخاصة بالفريق على رقمه “الجديد”.

وفي كثير من الحالات، كانت هناك محاولات لبدء محادثة مع اللاعبين قبل طلب البيانات الشخصية. وخلال الوقت الحالي لا يُعرف كيف تم الحصول على هذه الأرقام، ويُعتقد أن الحالات الأولى حدثت في بداية الموسم الحالي، ويعمل ضباط شرطة متخصصون على محاولة تحديد هوية المتورطين.

وسوف تقوم رابطة كرة القدم الإنجليزية بإرسال رسائل إلى الأندية لإعلامهم بالوضع وحثهم على تحذير لاعبيهم بتوخي الحذر في حالة تلقيهم محاولات احتيال مشابهة.