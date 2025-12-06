تسريب مكالمة أوروبية حول الدور الأمريكي بأوكرانيا.. ماكرون يحذّر!

أثارت تسريبات مكالمة هاتفية بين كبار قادة الاتحاد الأوروبي جدلاً واسعًا حول الدور الأمريكي في إدارة الملف الأوكراني ووأدت المخاوف الأوروبية من احتمال فرض الولايات المتحدة تسوية سريعة على أوكرانيا دون مراعاة التكاليف الأمنية والسياسية على القارة.

وأظهر التسريب تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن واشنطن قد تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية دون ضمان حماية أمنية، بينما أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن الأمريكيين يمارسون “ألعابًا” مع كييف ومع أوروبا، محذرًا من ضغوط محتملة لقبول خطة سلام أعدتها واشنطن قبل الانتخابات الأمريكية.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتأكيد على أهمية العدالة والشفافية في أي اتفاق، مشددًا على رفض أي تفاهمات تتم من وراء ظهر أوكرانيا.

ويشير محللون إلى أن التسريب يعكس تصدعات داخل الاتحاد الأوروبي حول مستقبل الحرب في أوكرانيا ووأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى لإدارة الصراع بما يخدم مصالحها العسكرية والسياسية دون السماح بتراجع نفوذها.

وقال ميرزاد حاجم، الباحث في مركز البحوث العلمية التطبيقية والاستشارية في موسكو، إن المكالمة تكشف الانقسامات الأوروبية ولفت إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت شروطًا واضحة ومسارًا براغماتيًا للحرب، معتبرًا أن النظام الأوكراني لا يسعى لإنهاء النزاع.

من جهته، أكد الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن أوكرانيا تواجه صعوبة في استشراف نوايا الولايات المتحدة ولفت إلى أن الضغط الأمريكي قد يفرض على كييف قبول شروط موسكو المتعلقة بالتنازل عن أجزاء من شرق البلاد، ما يضعها أمام معادلة صعبة تتطلب المرونة السياسية دون التخلي عن ضمانات الأمن القومي.

ويأتي هذا التسريب في وقت تواجه فيه أوروبا وأوكرانيا تحديات كبيرة في إدارة الحرب المستمرة منذ سنوات ووسط ضغوط أمريكية لإيجاد تسوية سريعة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومخاوف من أن تؤدي هذه الضغوط إلى تنازلات تكلف أوكرانيا والأمن الأوروبي ثمنًا باهظًا ووأظهر التسريب الخلافات العميقة بين القادة الأوروبيين حول ثقة واشنطن ودورها في مسار الحرب مقارنة بالاستراتيجيات الروسية والأوكرانية.