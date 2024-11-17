تسريح مئات العاملين في «بوينغ» لتقليص النفقات المالية

أصدرت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات إشعارات تسريح لأكثر من 400 عضو في نقابتها المهنية لعمال الطيران، كجزء من آلاف التخفيضات المخطط لها.

وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن إشعارات الإقالة وردية اللون صدرت الأسبوع الماضي لأعضاء جمعية موظفي الهندسة المهنية في مجال الطيران والفضاء.

وتسعى الشركة للتعافي من المشاكل المالية والتنظيمية إضافة إلى إضراب أعضاء نقابة العمال الميكانيكيين الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع.

وكانت “بوينغ” قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها “تعتزم خفض قوتها العاملة بنحو 10%، أي حوالي 17 ألف وظيفة، في غضون الأشهر المقبلة”.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للشركة كيلي أورتبرغ الموظفين بأنه يتعين على الشركة “إعادة ضبط مستويات قوتها العاملة لتتماشى مع الواقع المالي”.

وقالت جمعية موظفي الهندسة المهنية في مجال الطيران والفضاء إن التخفيضات أثرت على 438 عضوا.

ويضم الفرع المحلي للنقابة 17 ألف موظف من بوينغ يتمركزون إلى حد كبير في واشنطن، وبعضهم في أوريغون وكاليفورنيا ويوتا.