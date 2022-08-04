تسفير الدفعة الثالثة من مصابي حادث بنت بية إلى إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن وصول الدفعة الثالثة من مصابي حادثة بنت بيّة إلى دولة إسبانيا، لتلقي العلاج.

وغادرت مطار معيتيقة الدولي طائرة الإسعاف الجوي، في وقت سابق اليوم الخميس، وعلى متنها 3 من مصابي حريق بنت بية لتلقي العلاج بدولة إسبانيا.

يُشار إلى أن الإسعاف الطائر الليبي قام خلال اليومين الماضيين بتسفير 7 حالات من المصابين كدفعتين إلى دولة تونس لتلقي العلاج.

وأوضحت الوزارة أن أعمال تسفير الحالات الحرجة من مصابي حداثة انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة عبر جهاز الإسعاف الطائر مستمرة وفق الرحلات المجدولة تباعًا إلى إسبانيا وتركيا وتونس وإيطاليا.