تسليم أكثر من مليون بطاقة إلى الناخبين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عن تخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، حيث سجلت الإحصائيات الواردة من المراكز الانتخابية يوم الأربعاء 17 نوفمبر الجاري، وصول عدد البطاقات التي تم تسليمها ما يزيد على مليون بطاقة.

وبهذه المناسبة، تقدم مجلس المفوضية وكافة موظفيها بالتهنئة إلى جميع الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم إيمانا منهم بدورهم الوطني في بناء دولة الديمقراطية، والارتقاء بها نحو سلم التقدم والحضارة، بحسب منشور المفوضية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأهابت مفوضية الانتخابات بالناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن، ضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم واللحاق بركب المشاركة، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.