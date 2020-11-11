تسليم أول جثة يتم التعرف عليها في مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تسليم اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة جثة أحد المفقودين الذين عُثِر عليهم بمقابر جماعية في المدينة، وتعود لمدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق بوزارة الداخلية العميد مبروك الهادي خلف.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التسليم تم بعد استكمال إجراءات التسليم بحضور الأهالي، ومدير إدارة التحري والتحقيق الجنائي بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية ورئيس اللجنة المكلفة من قِبل وزير العدل.

وتم التعرف على الجثة بعد أن عثرت هيئة المباحث الجنائية على أورآق إثبات الهوية مدفونة مع الجثة، و بعد إستكمال إجراءات التعرف الإضافية لفريق الطب الشرعي باللجنة.

يُشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، نعى في وقت سابق، العميد مبروك خلف، وأعلن العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في ترهونة.

ولفت إلى أن العميد مبروك توفي إثر تصفيته من قِبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث عثر على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة، وفق قوله.

وأفادت وزارة العدل بحكومة الوفاق، باستمرار أعمال استخراج الجثث المجهولة الهوية من المقابر الجماعية التى تم إكتشافها عقب تحرير مدينة ترهونة والتي كان آخرها الجثث التي عثر عليها يوم السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المختصة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لعام 2020، قامت بانتشال 3 جثث بكامل هيئاتها وملابسها، وإحدى هذه الجثث وجد بها حبل حول الرقبة ولتضاف إلى مجموع الجثث التي تم إنتشالها من ذات الموقع والتي يتم التحفظ عليها إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق وإجراء الصفة التشريحية والتعرف ومن ثم تسليم الرفات لأهالي الضحايا.

من جانبها أفادت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بأنه بعد استكمال العمل على المقبرتين المتبقيتين واللتان تم اكتشافهما يوم الخميس الماضي من قِبل فرق الهيئة، تم انتشال جثة واحدة من المقبرة الأولى وانتشال جثثين من المقبرة الثانية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المنتشلة من المقابر الخمسة الاخيرة إلى 17 جثة مجهولة الهوية من بينها أشلاء.