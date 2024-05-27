تسليم الدفعة الرابعة من الصكوك المالية لمرضى الأورام

بدأت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تسليم الصكوك المالية إلى الدفعة الرابعة من مرضى الأورام، بناء على القرارين 114 و115 للعام الجاري2024.

وذكرت الوزارة في بيان أن لجنة إعانة مرضى الأورام باشرت توزيع الصكوك المالية ل (765) مريضا، وأعدت تقديرات مالية حسب الآلية التي اعتمدتها في اجتماعها الأخير، وتم وعرضها على وزير الصحة حيث تم إنجازها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

وقالت الوزارة، إن الهدف من توزيع الصكوك هو المساهمة في تخفيف الأعباء على مرضى الأورام وتوفير الأدوية والعلاج الخاص بهم، وخدمة جميع المرضى ورفع معاناتهم.