تسليم القوانين الانتخابية للبعثة الأممية

أعلن المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، إحالة وتسليم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمّة للمبعوث الأممي عبد الله باتيي وذلك بناءً على طلبه.

وأفاد بليحق في تصريح صحفي، بأنه تسليم القوانين الانتخابية المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 للبعثة الأممية مساء الخميس.

يُشار إلى أن مجلس النوّاب وخلال جلسته يوم الاثنين الماضي، وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمّة المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في كلمته الافتتاحية للجلسة، إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة 6+6 المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي سياقٍ ذي صل، قرر المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته يوم الأريعاء، التمسك بنتائج أعمال اللجنة في نسختها الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023م، ورفض إجراء أي تعديل لاحق عليها، كما تقرر حلّ الفريق الممثل للمجلس بلجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته.