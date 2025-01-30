تسليم المحتجزة الإسرائيلية «آغام بيرجر» للصليب الأحمر في جباليا

ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، سلّمت حركة حماس، الخميس، المحتجزة الإسرائيلية المجندة “آجام بيرجر” للصليب الأحمر.

وأقامت حماس، منصة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة لتسليم “آجام بيرجر”. وقامت عناصر كتائب القسام بإخراج المحتجزة الإسرائيلية من أنقاض منزل في مخيم جباليا، وهو ما يختلف عن طريقة تسليم المحتجزين التي جرت في الدفعتين السابقتين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر تسلم محتجزة في غزة.

ومن المقرر أن تطلق حركة “حماس” اليوم الخميس سراح 3 رهائن إسرائيليين و5 تايلانديين من أمام منزل القائد السابق للحركة يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والرهائن الإسرائيليون الذين من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم هم المجندة آغام بيرغر (20 عاما)، والمدنيان أربيل يهود (29 عاما) وغادي موشيه موزيس (80 عاما).

كما أكدت إسرائيل أنه سيتم إطلاق سراح الرهائن التايلانديين الخمسة، دون أن تذكر أسمائهم. ولا يزال هناك ثمانية رهائن تايلانديين في غزة، بالإضافة إلى مواطن نيبالي وآخر تنزاني.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد “عمليا ولوجستيا لعملية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وفق إطار صفقة التبادل”، مبينة أنه “سيتم نقل المعتقلين من سجن عوفر لنقطة الإفراج في الضفة والبقية لمعبر كرم أبو سالم”.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية بأن تفرج “حماس” اليوم عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب على 3 دفعات، مشيرة إلى تقديرات بأن إطلاق سراح المجندة بيرغر سيتم عند منصة أقامتها “حماس” في مخيم جباليا.

هذا ونشرت وسائل إعلامية فلسطينية وصور وفيديو من التحضيرات التي تجريها “حماس” لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، حيث ينتشر عناصر من “كتائب القسام” في موقع تسليم الرهائن، وفي محيط منزل السنوار.

وتمت إضافة الدفعة الإضافية من الرهائن التي سيتم إطلاق سراحها اليوم الخميس، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت، إلى الجدول الزمني بعد حل الخلاف حول فشل “حماس” في إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود في المجموعة السابقة.

وتم إطلاق سراح سبع رهائن، ثلاثة مدنيين وأربعة جنود إسرائيليين، حتى الآن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي بدأ في 19 يناير. وسيكون موزيس أول رجل يتم إطلاق سراحه بموجب الاتفاق.

وورد أن إسرائيل طلبت يوم الأربعاء أيضا من “حماس” توضيح حالة الرهائن شيري بيباس وطفليها، أريئيل وكفير.

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن تقوم “حماس” بإطلاق سراح الأطفال الأحياء والمدنيات أولا، ثم المجندات الأحياء والمسنين والعجزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوماً تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأمس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن “اسرائيل ستطلق سراح 110 معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن ثلاثة اسرى في غزة”، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة “حماس”.

📍كتائب القسام تفرج عن الأسيرة الإسرائيلية أغام بيرغر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/2EueteZ3NP — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) January 30, 2025