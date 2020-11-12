تسليم ثاني جثة يتم التعرف عليها في مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أن اللجنة المُكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لسنة 2020 للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة وبإشراف من مكتب النائب العام، قامت بتسليم جثمان أحد المفقودين، الذين عُثِر عليهم في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة، اليوم الخميس، وهي الجثة الثانية التي تم التعرف عليها وتعود للمواطن عياد اعمار سالم الدعي.

وتم تسليم الجثة لذويها بمقر الطب الشرعي طرابلس، بحضور رئيس اللجنة المكلفة ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية والبحوث.

وتم التسليم بعد استكمال إجراءات التعرف من قِبل فريق اللجنة بقسم الطب الشرعي من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.

يأتي ذلك في حين، أفاد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال أبوبكر السيوي، باستخراج 115 جثة من 25 موقعا داخل مشروع الربط بترهونة، وجمع بيانات من 330 عائلة من ذوي المفقودين.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، تسليم اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية في ترهونة جثة أحد المفقودين الذين عُثِر عليهم بمقابر جماعية في المدينة، وتعود لمدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق بوزارة الداخلية العميد مبروك الهادي خلف.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التسليم تم بعد استكمال إجراءات التسليم بحضور الأهالي، ومدير إدارة التحري والتحقيق الجنائي بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل بمركز الخبرة القضائية ورئيس اللجنة المكلفة من قِبل وزير العدل.

وتم التعرف على الجثة بعد أن عثرت هيئة المباحث الجنائية على أورآق إثبات الهوية مدفونة مع الجثة، و بعد إستكمال إجراءات التعرف الإضافية لفريق الطب الشرعي باللجنة.

يُشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، نعى في وقت سابق، العميد مبروك خلف، وأعلن العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في ترهونة.

ولفت إلى أن العميد مبروك توفي إثر تصفيته من قِبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث عثر على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة، وفق قوله.