تسليم جثة لذويها بعد التعرف عليها في مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، عن تسليم جثة لذويها بعد أن تم التعرف عليها في المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه بإشراف مكتب النائب العام، سلم رئيس اللجنة المكلفة بقرار صادر من وزير العدل رقم (411) للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة اليوم الجمعة، جثة عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة.

وتعود الجثة للمواطن “محمد أحمد مصطفى محمد المكي”، حيث تم تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي طرابلس، بحضور مدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل.

وتم ذلك بعد استكمال إجراءات التعرف الثانوية ومن الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.