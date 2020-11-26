تسليم رفات جثتين لذويهما بعد التعرف عليها في مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أن اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة سلمت اليوم الخميس، رفات جثتين لذويهما بعد التعرف عليهما.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه وبإشراف مكتب النائب العام، قامت اللجنة المكلفة بقرار صادر من وزير العدل للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، بتسليم جثتين اثنتين عُثِر عليهما في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة.

وتعود الجثتين للمواطنين “سعيد مصباح فرج”، و”أحمد سالم امعيقل”، حيث تم تسليمهما لذويها بمقر الطب الشرعي طرابلس، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل ومدير التحري والتحقيقات الجنائية ومسؤول استيفاء البيانات الشخصية بمصلحة السجل المدني بوزارة الداخلية.

وتم ذلك بعد استكمال إجراءات التعرف الثانوية من قبل فريق اللجنة المختصة من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.

هذا وأُقيمت اليوم الخميس بساحة الشهداء وسط مدينة ترهونة صلاة الجنازة ومراسم تأبين لسعيد مصباح فرج عبد الحميد الشوشي (50 عام) وهو أب لستة أطفال وموظف بمكتب التعليم ببلدية ترهونة، وأحمد سالم أمعيقل (17 عام).

وتم اكتشاف رفات الجثتين بمشروع الربط جنوب ترهونة منذ أيام.

#عملية_بركان_الغضب: اقيمت اليوم الخميس بساحة الشهداء وسط مدينة #ترهونة صلاة الجنازة ومراسم تأبين للشهيدين:



سعيد مصباح فرج عبدالحميد الشوشي (50 عام) و أب لستة أطفال وهو موظف بمكتب التعليم ببلدية ترهونة و كان قد اختطف بتاريخ 2020/1/9 من أمام منزله من قِبل عصابة الكاني الاجرامية pic.twitter.com/QWBMmyg8Qd — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) November 26, 2020

اكتشف رفات الجثتين بمشروع الربط جنوب #ترهونة منذ أيام وبعد التحقق من هويتهما عند الطبيب الشرعي و التأكد من ملابسهما و بعض العلامات الموجودة من ذويهما تم التعرف على هوية المغدور بهم الذين قضو علي يد عصابات الكاني احدى اذرع ميليشيات حفتر الإرهابية pic.twitter.com/6VmH5SPing — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) November 26, 2020

و طالب الحضور بمحاسبة القتلة والمجرمين الذين فروا الى المناطق الشرقية بعد تحرير المدينة كما طالبوا حكومة الوفاق الوطني و النائب العام بضرورة العمل و التواصل مع الدول التي هرب اليها القتلة و المتورطين لتسليمهم و محاسبتهم#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود #ليبيا pic.twitter.com/nqq7CecJI1 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) November 26, 2020