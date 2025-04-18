تسليم عدد من المعدات والآليات لـ«بلدية ترهونة»

تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “بشأن تقديم الدعم اللازم لبلدية ترهونة لمجابهة تحديات التقلبات الجوية، سلم الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، الذي يترأسه وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” عددا من المعدات والآليات لبلدية ترهونة، مؤكداً أن العمل جارٍ على توفير باقي احتياجات البلدية”.

وأوضح عميد بلدية ترهونة محمد الكشر خلال عملية الاستلام “بأنه تسلم 5 شاحنات شفط مياه وعدد 2 جرافة من وزارة الحكم المحلي، وذلك في إطار دعم الحكومة للبلدية لمواجهة التقلبات الجوية والبيئية، وتعزيز قدراتها في إدارة وتصريف مياه الأمطار والمخلفات السائلة”.

وأضاف بأن “هذه الآليات ستساعد في تحسين خدمات تنظيف الشوارع والمناطق العامة من مياه الأمطار وتعزيز خدمات الصرف الصحي بالبلدية، مما يساهم في تسريع عمليات نزح المختنقات المائية والحفاظ على السلامة العامة والنظافة في البلدية”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه بلدية ترهونة وغيرها من المناطق، من خلال تعزيز قدرات البلدية في التعامل مع تقلبات الظروف الجوية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أثناء الأزمات، وتمكين السلطات المحلية من إعادة الحياة إلى طبيعتها في وقت قياسي خلال تلك الظروف الصعبة”.

وتقدم عميد البلدية بالشكر لرئيسِ الحكومة ووزير الحكم المحلي والوكلاء ومدراء الإدارات، “مثمنا جهودهم المبذولة لتوفير الإمكانيات اللازمة لبلدية ترهونة وكل بلديات ليبيا”.