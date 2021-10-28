تسليم كامل صكوك دعم الزواج لمستحقيها

أقيمت بقاعة فندق كورونثيا بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مراسم الاحتفال بمناسبة قيام صندوق دعم الزواج بتسليم كامل الصكوك المالية لمستحقيها عن طريق مندوبي البلديات، والإعلان عن مبادرة رئيس الحكومة لتخصيص مليار آخر لصندوق دعم الزواج.

وحضر الاحتفال كل وكيل وزارة الشباب، واوكيل وزارة السياحة، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات.

وبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد ابوجناح، شكر من خلالها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على دعمه وثقته في تخصيص هذا المليار لدعم فئة الشباب في كل ربوع ليبيا، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من مصلحة الأحوال المدنية والهيئة الوطنية للمعلومات على دورهم الهام في خلق منظومة إلكترونية متكاملة ومترابطة كان لها الدور المحوري في الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وسهولة تعاملها مع المتلقي.

كما تقدم ابوجناح خلال كلمته، بالشكر والتقدير للدكتورة مبروكة الشريف صاحبة فكرة صندوق دعم الزواج.

وبالإضافة لكلمات ضيوف الشرف خلال مراسم الاحتفال، قام د. صابر الزهرات مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق بعرض تقديمي تناول أهم المراحل التي مرت بها هذه المبادرة منذ انطلاقتها في مدينة الخمس عن طريق رئيس الحكومة، مرورا بالخطوات العملية لتنفيذها وحتى الانتهاء من تسليم الصكوك المالية لمستحقيها، كما تخلل الحفل عرض شريط مرئي تناول جهود القائمين على تنفيذ هذه المبادرة.

وتم خلال مراسم الحفل، تقديم إهداءٌ لباس عبارة عن الزي التقليدي الليبي (زبون فاخر) إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من طرف الشباب الليبي المتحصلين على منحة الزواج، قام بتقديمها صندوق دعم الزواج تقديراً لجهوده الداعمة للشباب الليبي.

وبعد إتمام مراسم الحفل، باشر القائمون على أعمال الصندوق في الإجراءات الرسمية في تسليم كامل الصكوك لمستحقيها عن طريق مندوبي البلديات.

وخلال مراسم تسليم الصكوك لمندوبي البلديات، قام خالد ابو جناح بمداخلة ليعلن عن مبادرة رئيس الحكومة بتخصيص مليار آخر لصندوق دعم الزواج.