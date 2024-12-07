تسليم مستشفى ميداني متكامل لتقديم الخدمات العلاجية للمتضررين في ترهونة

تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسلم جهاز الإسعاف و الطوارئ مستشفى ميداني متكامل، يحتوي على إمكانيات كبيرة أهمها العناية الفائقة، وإمكانية الإيواء، ليتم تشغيله بمدينة ترهونة دعماً للمواطنين بالمدينة.

وعلى الفور، باشرت الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم بالمستشفى الميداني، بتقديم الخدمات العلاجية لعدد من المصابين داخل المناطق المتضررة من التقلبات الجوية.



بدورها، دعت بلدية ترهونة المواطنين المتضررين من جريان الأودية بضرورة التوجه إلى مخاتير المحلات للحصول على إفادة، وتقديم بلاغات بمديرية الأمن.

وفي إطار العمل للحفاظ على استقرار الشبكة وإصلاح الأعطال الناتجة عن تبعات المنخفض الجوي الذي شهدته مدن بالمنطقة الغربية، تواصل فرق شركة الكهرباء صيانة الخطوط المتضررة بمنطقة عين زارة، ومد الأسلاك في غريان والعربان وبني وليد، كما نجحت اليوم السبت في إرجاع التيار إلى قصر بن غشير والشبيكة، واستبدال الأعمدة وربط وتركيب أسلاك الضغط.