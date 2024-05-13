تسليم مستلزمات طبية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية في عدة مناطق

أعلن جهاز الإمداد الطبي، تسليم عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والمجمعات الذهبية، وادارات الخدمات الصحية بالمناطق مخصصاتهم من المستلزمات الطبية عن طريق مندوبيهم.

وتم توزيع المخصصات بحسب بيان الجهاز لكل من، المشفى الجامعي ـ طرابلس، ومركز الزاوية الطبي، ومركز الخدمات الصحية ـ صرمان ،و مستشفى الشويرف العام، وإدارة الخدمات الصحيه القريات.

ويأتي توزيع هذه المخصصات حسب الجهاز، تنفيذا لخطة العمل للعام الحالي بتوفير بنود الامداد الطبي من خلال العطائين العام والمحلي، لتغطية احتياجات قطاع الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية وتسليمها للفروع التابعة للجهاز، التي بدورها ستقوم بتسليمها للمستشفيات والمرافق الصحية لضمان وصولها لمستحقيها من المرضى.

كما سلم الجهاز فرعَيه في المنطقتين الوسطى والغربية مخصصاتهما من مشغلات غسل الكلى والأدوية العامة.

وأكد الجهاز تسلم مستشفيات صبراتة مشغلات غسل الكلى والأدوية العامة والمستلزمات الطبية، إلى جانب تسليم مستشفى علي عمر عسكر في اسبيعة وإدارتي الخدمات الصحية الزاوية و صرمان، والعيادة المجمعة ـ غريان، مخصصاتها من الأدوية والمطهرات.

وأكد مدير إدارة المخازن والتوزيع بالجهاز أن عمليات التسليم تسير بوثيرة منتظمة حسب خطة العمل المعتمدة من الإدارات المختصة، وبمتابعة مباشرة من رئيس لجنة الإدارة لضمان استلام كل الفروع والمستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق مخصصاتها كاملة.

وأشاد في السياق نفسه بالجهود التي يبذلها العاملون بالمخازن بمختلف تخصصاتهم في عمليات التسليم والتعامل مع المندوبين بكل رحابة صدر.

وأشار الجهاز إلى أن مخازنه مستمرة في عمليات التسليم يومياً لكل الفروع وفق الطلبيات المحالة للإدارات المختصة بالجهاز.