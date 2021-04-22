تسليم معسكر «الضمان» بتاجوراء إلى صندوق الضمان الاجتماعي

سلّمت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، وكتيبة “رحبة الدروع” تاجوراء، مقر معسكر الضمان سابقا بتاجوراء إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي تعود إليه ملكية المقر بأرضه ومرافقه ومكملاته قبل استحواذ مسلحين عليه.

وأفادت الإدارة في بلاغ، بأن التسليم تم خلال احتفالية أُقِيمت بالمناسبة تخللها حفل إفطار أقامته الإدارة بحضور منتسبيها إضافة إلى منتسبي كتيبة رحبة الدروع ومسؤولين من صندوق الضمان الاجتماعي.

وشهدت الاحتفالية تكريم إدارة إنفاذ القانون حيث تم منحها شهادة تقدير على جهودها التي بذلتها في الحفاظ على هذه المؤسسة وتأمينها وحمايتها حيث سلمت المقر بحالة جيدة بكامل مرافقه ومنشآته ودون أي تعديات عليه في الأرض أو المرافق.

يُشار إلى أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس تقوم بتأمين المقر منذ اخلاءه من المسلحين المدة الماضية وعملت على الحفاظ على مرافقه وحمايتها من العبث.

وتواصل إدارة إنفاذ القانون جهودها في حماية المواطن ومؤسسات الدولة تحقيقا للأمن والأمان في دولة المؤسسات والقانون، بحسب الصفحة الرسمية للإدارة على فيسبوك.

سلّمت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وكتيبة رحبة الدروع تاجوراء مقر معسكر الضمان سابقا بتاجوراء إلى صندوق الضمان… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للعمليات الأمنية إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس‏ في الخميس، ٢٢ أبريل ٢٠٢١