التربية تعيّن «الهاشمي عاشور» مديراً لمركز المناهج التعليمية

سلَّم الدكتور أبوبكر الهاشمي عاشور مهام مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (775) لسنة 2025م.

وجرى محضر التسليم والاستلام بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ضمت كلًّا من الأستاذ حاتم أبوقرين، والأستاذ عبدالفتاح أبوبريق، والأستاذ خالد بن حسين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطوير العمل الإداري داخل مؤسسات وزارة التربية والتعليم، ودعم جهود المركز في تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم في ليبيا.