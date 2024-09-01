تسليم 64% من بطاقات المسجلين للتصويت في الانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، أن النسبة الكلية للبطاقات التي تم تسليمها للمسجلين للتصويت في الانتخابات البلدية بلغت 64% إجمالي عدد البطاقات.

وأوضحت المفوضية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن عدد البطاقة المسلمة لغاية اليوم للمسجلين بلغ 135 ألفا و42 ناخبا

وبلغ عدد لناخبين “الذكور” الذين تسلموا بطاقاتهم بلغ 94 ألفا و196 ناخبا، أي ما نسبته 63% من المسجلين بسجل الناخبين.

وفق ما نقلته المفوضية في بيانها، بلغ عدد الناخبات ” الإناث” اللاتي تسلمن بطاقاتهن 40 ألفا و846 ناخبة، أي ما نسبته 66% من المسجلات بسجل الناخبين ، وفقا للمصدر ذاته .