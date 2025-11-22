تسمم جماعي في مدرسة تركية.. نقل 14 طالباً إلى المستشفى!

نُقل 14 طالباً في مدرسة ثانوية خاصة بمنطقة غبزة في ولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض يُشتبه بأنها تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة دجاج في مقصف المدرسة.

وقالت تقارير محلية إن الطلاب شعروا بالغثيان والتقيؤ فورًا، وقد أبلغت إدارة المدرسة السلطات المختصة، ووصلت فرق طبية وشرطية إلى الموقع ونقلت المصابين إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة، بينما أكدت الكوادر الطبية أن حالاتهم مستقرة.

وباشرت فرق التفتيش التابعة لمديرية الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التحقيق في الحادث، وسحبت عينات من الوجبة لفحصها مخبريًا لتحديد سبب التسمم.

هذا وتشهد المدارس التركية بين الحين والآخر حوادث تسمم غذائي ترتبط غالبًا بوجبات جاهزة أو غير مطابقة للمعايير.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشدّد فيه السلطات على الرقابة الغذائية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصًا بعد سلسلة من الحالات المماثلة خلال السنوات الأخيرة.