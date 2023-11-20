تسمم 71 حالة جراء تناول وجبات سريعة في جنزور

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تشكيل فريق عمل مكون من مفتشي المركز والحرس البلدي والإصحاح البيئي، وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تسمم 71 حالة 3 حالات منهم في الإيواء جراء تناول وجبات سريعة من أحد المطاعم ببلدية جنزور.

وأفاد المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتلقيه بلاغاً منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الجمعة بوجود حالات تسمم لمواطنين موجودين داخل المصحات والعيادات وذلك نتيجةً لتناول وجبات من مطعم (مطعم الكهف 2) ببلدية جنزور.

وبحسب إفادة الحالات التي أصيبت بالتسمم، فأنه تم تناولهم لوجبة إسكالوب وشاورما من المطعم



و على إثر ذلك التوجه إلى المطعم المذكور وتم التفتيش والمتابعة والكشف، حيث سجلت العديد من المخالفات على هذا المطعم، وتم إتلاف هذه الأطعمة، وكذلك قفل هذا المطعم والتحفظ على عينات من هذا الطعام وإحالته للمختبر لإجراء التحاليل اللازمة.

وفي وقت لاحق، أفاد المركز بأنه ومن خلال الفواتير تبين أن مصدر شراء هذه اللحوم هو محل “تنتوش” لبيع جميع أنواع اللحوم.

وعلىٰ إثر ذلك تم التوجه إلى هذا النشاط وتمت عملية التفتيش والكشف والمتابعة للوقوف ومعرفة الأسباب الأولية للتسمم الذي حدث، وسجلت العديد من المخالفات على هذا النشاط.

وتم قفل هذا النشاط والتحفظ على عينات وإحالتها للمختبر لإجراء التحاليل اللازمة.

#بالصور|| #جنزور تسمم 71 حالة 3 حالات منهم في الإيواء .( مطعم الكهف 2 جنزور ) تلقى مفتشوا مكتب الرقابة جنزور بلاغ تم… تم النشر بواسطة ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣

#بالصور|| #جنزور #مطعم_الكهف تم تشكيل فريق عمل مكون من مفتشين من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جنزور . والحرس… تم النشر بواسطة ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣