تسمية «صنع الله» بطلاً في مكافحة الفساد من قِبل الخارجية الأمريكية

اتصل السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وقدم السفير الجائزة “افتراضياً” خلال المكالمة ووعد بتسليمه لرئيس مجلس الإدارة في أول فرصة تجمعه به شخصيا.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فقد أدت إدارة رئيس مجلس الإدارة صنع الله الشفافة لقطاع النفط والغاز إلى زيادات مطردة في الإنتاج وجعلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين.

وجدد السفير نورلاند دعم الولايات المتحدة للإدارة المستقلة والمحايدة لموارد النفط الليبية حصريًا من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لقرار مجلس الأمن 2542 (2020).

وكان الرئيس صنع الله واحدًا من 12 فردًا من جميع أنحاء العالم تم تكريمهم من قِبل وزير الخارجية لعملهم كـ “أبطال في مكافحة الفساد”.