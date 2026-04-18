تسنيم: طهران تبلّغ واشنطن رفضها عقد «جولة ثانية» من المفاوضات

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر إيراني مطلع أن العاصمة طهران أبلغت الجانب الأمريكي بعدم موافقتها على عقد جولة ثانية من المفاوضات، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.

وأوضح المصدر أن واشنطن طرحت، خلال تبادل الرسائل، ما وصفه بمطالب مفرطة، مشيرًا إلى أن التخلي عن هذه المطالب سيُعد أحد الشروط التي وضعتها طهران لاستمرار مسار التفاوض.

وأضاف المصدر أن إيران نقلت شروطها إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدة أنها لا ترغب في الدخول في مفاوضات استنزافية لا تحقق نتائج ملموسة، وفق ما أوردته وكالة تسنيم.

وفي سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى استئناف حركة الشحن بشكل كامل عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر البحري الحيوي لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم سريان وقف إطلاق النار.

وقالت كوبر، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن العالم يمر بـ”لحظة دبلوماسية حاسمة” في ظل الهدنة الحالية، مشيرة إلى أن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال دون مستوياتها المعتادة.

ودعت كوبر إلى السماح بعودة التدفقات الطبيعية للتجارة البحرية عبر المضيق، معتبرة أن استئناف الملاحة بشكل كامل يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، مؤكدة أن تأمين هذا الممر الاستراتيجي يعد أولوية دولية في المرحلة المقبلة، بحسب رويترز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وأمن الملاحة في منطقة الخليج، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الدولي.

ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة لن تحقق انتصارا في أي حرب ضد إيران

أعرب الخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيس، الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، عن قناعته بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أي انتصار عسكري في حال اندلاع حرب ضد إيران.

وجاءت تصريحات ديفيس عبر منصة “إكس”، حيث أكد أنه لا توجد “طريقة واقعية” تمكن واشنطن من تحقيق النصر في هذه المواجهة، مشيرا إلى أن المهمة العسكرية ستكون شديدة التعقيد وتتطلب موارد وذخائر تفوق ما تمتلكه الترسانة الأمريكية بالكامل، إضافة إلى أنها تحتاج إلى وقت أطول مما هو متاح، على حد تعبيره.

وأضاف الخبير العسكري أن القرار بخوض حرب ضد إيران كان يتطلب إدراكا مسبقا لحقيقة أن محاولة احتلالها “غير ممكنة”، مشيرا إلى أن تجاهل هذا المعطى قاد إلى الوضع الحالي، وفق ما كتبه على المنصة.

كما أوضح ديفيس أن المخرج الوحيد أمام الولايات المتحدة يتمثل في “التصرف بعقلانية”، وتقبل نتائج القرارات السابقة، والعمل على إنهاء الأزمة بأفضل الشروط الممكنة، بحسب تعبيره.