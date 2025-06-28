تسهيلات جديدة في السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية مع مهلة قانونية للمغادرة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بدء تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، وذلك تمهيدًا لمغادرة حامليها نهائيًا خلال 30 يوماً، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المستمرة لتسهيل الإجراءات النظامية للزائرين والمقيمين، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم القانونية بشكل منظم وقانوني.

وأوضحت الجوازات، بحسب قناة “العربية”، أن المستفيدين من المبادرة يمكنهم التقديم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى ضرورة سداد الرسوم والغرامات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها، قبل الحصول على تمديد التأشيرة.

وتمنح المبادرة تمنح المخالفين فرصة قانونية إضافية لتصحيح وضعهم والإعداد للمغادرة بشكل قانوني، ما يعزز من النظام والانضباط ويحد من التكدس في المنافذ الحدودية والمراكز المختصة.

المبادرة ضمن جهود إنسانية وتنظيمية

تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمبادرات سابقة أطلقتها المملكة لمعالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والزيارة، حيث تسعى من خلالها إلى:

الحد من ظاهرة التكدس في المراكز المختصة.

ضمان مغادرة آمنة ومنظمة لحاملي التأشيرات المنتهية.

تعزيز الامتثال لأنظمة الإقامة.

مراعاة الجوانب الإنسانية عبر منح مهلة إضافية دون فرض عقوبات جديدة على المخالفين الذين يلتزمون بالسداد والمغادرة خلال المهلة المحددة.

ربط المبادرة مع التشديدات الأمنية الأخرى

في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السعودية بداية هذا الشهر، أن المقيمين المخالفين لشروط الحصول على تصريح الحج سيواجهون عقوبة الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، مشددة على أن تصريح الحج النظامي شرط أساسي لأداء الفريضة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان سلامة وأمن الحجاج، مع التشجيع على الإبلاغ عن المخالفين عبر أرقام الطوارئ المخصصة (911 في مكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة).

تعكس هذه المبادرة حرص المملكة على تنظيم ملف الهجرة والإقامة بشكل يسهم في تطوير بيئة العمل والإقامة، ويعزز من سهولة الإجراءات والتواصل الرقمي بين الجهات الحكومية والمستفيدين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.