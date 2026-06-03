تسهيلات لإجراءات «سفر الحجاج» بين مكة والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عن بدء مغادرة حجاج ليبيا من مكة المكرمة متجهين إلى المدينة المنورة، إلى جانب استمرار أعمال تنظيم وفحص أمتعة الحجاج وفق ضوابط الشركة الناقلة.

وأوضحت الهيئة أنه في هذا الصباح المبارك بدأ ركب الحجاج الاستعداد لمغادرة مكة المكرمة متوجهين إلى مدينة رسول الله ﷺ، طيبة الطيبة، وسط دعوات بأن يتقبل الله حجهم وأن يكتب لهم العودة إلى أهلهم سالمين غانمين.

وفي سياق متصل، باشرت لجنة الإشراف على الحقائب أعمال وزن أمتعة الحجاج، وفق الأوزان المعتمدة من الشركة الناقلة البراق للنقل الجوي، حيث حُدد الوزن المسموح به بواقع 23 كجم لحقيبة الشحن و10 كجم للحقيبة المحمولة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل حركة السفر وتسريع عمليات المغادرة، داعيةً الحجاج إلى الالتزام التام بالأوزان المحددة والمعايير المعتمدة، بما يضمن تفادي أي تأخير أو إرباك أثناء إجراءات السفر.

وشددت الهيئة على أهمية التعاون من قبل الحجاج مع اللجان التنظيمية، لضمان انسيابية الإجراءات خلال مرحلة الانتقال بين المشاعر والمدن.

واختتمت الهيئة بياناتها بالدعاء بأن يمنّ الله على الحجاج بعودة آمنة، وحج مبرور وسعي مشكور.