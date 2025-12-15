تسهيل إجراءات التأشيرات لـ«أصحاب الأعمال» بين ليبيا والمغرب

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عن توقيع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين ليبيا والمغرب.

ووقع المذكرة عن جانب غرفة زليتن جلال باني، رئيس لجنة إدارة الغرفة، وعن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال، رئيس الغرفة. وتركّز المذكرة على تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لأصحاب الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب.

كما تشمل المذكرة الإعداد لإقامة معرض “صُنع في ليبيا” بالمغرب ومعرض “صُنع في المغرب” بليبيا، وتنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في طرابلس، مع العمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية غرفة زليتن وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، انسجامًا مع توجهات الدولة الليبية نحو تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يساهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.