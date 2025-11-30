«تسهيل».. منصة رقمية لتقديم الشكاوى والاستفسارات التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن الانطلاقة الفعلية لخدمات النظام الرقمي لنقطة الاستعلام الوطنية لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا (LTFU)، ضمن جهود تعزيز الشفافية وتطوير العمليات التجارية الرقمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (637) لسنة 2024، وتطبيقًا لأحكام المادة رقم (10) من لائحة تنظيم معاملات شبكة ليبيا للتجارة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة الرقمية “تسهيل” أصبحت قناة رسمية وموثوقة للتواصل بين الشركات الموردة والمصدرة وكافة المتعاملين التجاريين، وتتيح لهم الاطلاع على المعلومات والتشريعات والقوانين والمواصفات والاتفاقيات والإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير والعبور والرسوم المطبقة.

كما توفر المنصة خدمات إضافية تشمل الاستفسار، وتقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي تواجه العمليات التجارية، مع إمكانية اقتراح الحلول لمعالجتها، بما يعزز الشفافية ويسهم في تطوير التجارة الخارجية في ليبيا. ويمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني: https://ltfu.ltnet.gov.ly.

ويأتي إطلاق النظام الرقمي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الرقمنة في القطاع التجاري وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وتعتمد ليبيا على تطوير بيئة أعمال شفافة ومنظمة لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بعد سنوات شهدت فيها البلاد تحديات في البنية التحتية الإدارية والتجارية.

ويتيح النظام الرقمي الجديد للشركات والجهات الحكومية التواصل المباشر ومتابعة العمليات التجارية بشكل أكثر فعالية ودقة.