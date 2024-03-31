تسوية التزامات الدولة الليبية لدى كافة المؤسسات الدولية

أظهرت بيانات لجنة سداد مساهمات ليبيا لدى المنظمات الدولية، تسوية التزامات الدولة الليبية في كافة المؤسسات الدولية السياسية، وأبرزها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي، إلى جانب عدد من المؤسسات الاقتصادية والتقنية الأخرى.

وخلال اجتماعها اليوم، استعرضت اللجنة المساهمات المدفوعة خلال العام 2023، بحضور عدد من مديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة.

وقدم الفريق التقني للشركة القابضة للاتصالات عرضا ضوئيا حول منظومة المساهمات المزمع تنفيذها بكافة الوزارات، والتي يتم من خلالها متابعة حركة سداد المساهمات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كم تم خلال الاجتماع استعراض المساهمات للعام 2024 وفق النماذج المعدة من اللجنة واعتماد المساهمات المستوفية الشروط بهدف دفع الاستحقاق.