تسييج منطقة «الجيزة» لإزالة الركام وبدء الإعمار

بدأت الشركات المكلفة من الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، “في تركيب سياج معدني حول منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت؛ وذلك تلبيةً لمطالب السكان بإزالة الركام والكشف عن مخلفات الحرب.

وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية، “بدأ العمل أيضا على إتمام إجراءات بدل الإيجار لسكـان المنطـقـة إلى حيـن إعـادة إعمارها، بعد توقفٍ دام أكثر من تسع سنوات وتعاقُب عدة حكومات دون تحقيق أي إنجاز”.

وأشارت إلى أنه “جاء البدء في العمل بمنطقة الجيزة، بعد زيارة رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، لمدينة سرت، والتي أصدر خلالها تعليماته بضرورة بدء الإعمار والتطوير والتحديث بالمدينة”.

الشروع في تسييج منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت لإزالة الركام ومخلفات الحرب لبدء الإعمار سرت 28 أبريل 2024 شرعت… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤